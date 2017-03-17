Гражданка Таджикистана пыталась незаконно ввезти в Казахстан ювелирные украшения

16 марта 2017 года, в ходе проведения таможенного контроля в международном аэропорту Алматы сотрудниками таможенного поста «Жетысу» в зале ожидания задержана гражданка Республики Таджикистан 1995 года рождения, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.





Молодая женщина прибыла в Алматы из Стамбула. С собой она привезла незадекларированные ювелирные изделия с камнями, из белого и желтого металла, общим весом брутто 22,5 кг.





Изъятые ювелирные украшения находятся на сохранении таможенного поста «Жетысу» для дальнейшего проведения таможенной экспертизы и определения стоимости.



