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Гражданка Таджикистана пыталась незаконно ввезти в Казахстан ювелирные украшения

17 марта 2017, 17:12

Общий вес украшений составил 22,5 кг.


16 марта 2017 года, в ходе проведения таможенного контроля в международном аэропорту Алматы сотрудниками таможенного поста «Жетысу» в зале ожидания задержана гражданка Республики Таджикистан 1995 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.

Молодая женщина прибыла в Алматы из Стамбула. С собой она привезла незадекларированные ювелирные изделия с камнями, из белого и желтого металла, общим весом брутто 22,5 кг.

Изъятые ювелирные украшения находятся на сохранении таможенного поста «Жетысу» для дальнейшего проведения таможенной экспертизы и определения стоимости.


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