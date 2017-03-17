О международной конференции по вопросам эффективной уголовной политики и оптимальной модели уголовного судопроизводства

В Алматинской области проходит международная конференция на тему «Эффективная уголовная политика и оптимальная модель уголовного судопроизводства - приоритетное направление развития современной правоохранительной системы».

Соорганизаторами мероприятия являются Генеральная прокуратура, Верховный суд, Конституционный совет Республики Казахстан, а также Офис ОБСЕ в г.Астане, Венецианская комиссия Совета Европы, Германский Фонд международного правового сотрудничества «IRZ».

В работе конференции приняли участие Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Талгат Донаков, Председатель Конституционного совета Игорь Рогов, депутаты Парламента, заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан ЕрликКененбаев, представители государственных органов, международных, неправительственных и общественных организаций.

Главными темами повестки дня стали вопросы правосудия и их роль в обеспечении защиты прав и свобод человека, регистрации информации об уголовных правонарушениях в сфере экономики и формы их расследования, теории и практики досудебного производства, а также новые подходы в определении критериев классификации уголовных проступков и преступлений.

В условиях обновлённого уголовно-процессуального законодательства успешно заработали новые правовые и процессуальные институты. Это позволило существенно снизить нагрузку на органы следствия и суды, обеспечить гарантии защиты прав и интересов участников процесса.

В ходе мероприятия состоялись широкие дискуссии и обмен мнениями по основным новеллам досудебного производства, вопросам правоприменительной практики в рамках нового УПК. Участниками конференции отмечена значимость проведенных реформ, а также высказан ряд предложений, направленных на дальнейшее совершенствование уголовного процесса.

Совместное обсуждение процессуальных нововведений позволило проанализировать результаты правоприменительной практики, определить основные направления дальнейшего совершенствования процессуального законодательства, оптимизировать досудебное производство и усилить его правозащитный потенциал.