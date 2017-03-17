Из-за взрыва в торговом центре Костаная мужчина оказался в реанимации

Как сообщают врачи, у пациента многочисленные ожоги, но его здоровью уже ничего не угрожает.

Из-за взрыва в торговом центре «Отау Сауда» мужчина оказался в реанимации. Происшествие случилось сегодня утром, сообщает Alau.kz со ссылкой на очевидцев случившегося.





Как рассказали в реанимационном отделении Костанайской городской больницы, сегодня к ним действительно поступил мужчина, пострадавший от взрыва. Как сообщают врачи, у пациента многочисленные ожоги, но его здоровью уже ничего не угрожает.





«У мужчины в руках взорвалась газовая горелка. Состояние у него сейчас стабильное», — рассказали в реанимационном отделении городской больницы.



