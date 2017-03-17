Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Из-за взрыва в торговом центре Костаная мужчина оказался в реанимации

17 марта 2017, 17:17

Как сообщают врачи, у пациента многочисленные ожоги, но его здоровью уже ничего не угрожает.


Из-за взрыва в торговом центре «Отау Сауда» мужчина оказался в реанимации. Происшествие случилось сегодня утром, сообщает Alau.kz со ссылкой на очевидцев случившегося.

Как рассказали в реанимационном отделении Костанайской городской больницы, сегодня к ним действительно поступил мужчина, пострадавший от взрыва. Как сообщают врачи, у пациента многочисленные ожоги, но его здоровью уже ничего не угрожает.

«У мужчины в руках взорвалась газовая горелка. Состояние у него сейчас стабильное», — рассказали в реанимационном отделении городской больницы.

Фото: alau.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...