Салауатов Д.М.

Ведущий специалист

СМУС

Карагандинской области

Амнистия, как путь к исправлению

Амнистия - это нормативный правовой акт, который принимает Парламент Республики Казахстан в отношении индивидуально не определённого круга лиц, обозначенного в акте, имеющий обратную силу действия.

Амнистия способствует быстрейшему возвращению в общество лиц, ставших на путь исправления, создаёт дополнительный стимул для исправления. Поэтому её применение не противоречит общим задачам уголовно-правовых мер борьбы с преступностью. Как правило, амнистия не применяется к лицам, совершившим особо тяжкие преступления, к рецидивистам и к лицам, нарушающим режим в период отбытия наказания.

Основанием принятия актов об амнистии являются политические, экономические, социальные и правовые предпосылки. В случае несогласия подсудимого, потерпевшего с применением акта амнистии, амнистия не

применяется, производство по делу судом продолжается с вынесением обвинительного приговора и освобождением от наказания.

Акты же амнистии всегда издаются по инициативе органов власти, управомоченных на их издание. Помилование носит единичный, разовый характер, тогда как применение амнистии - это достаточно продолжительный период, требующий усилий многих правоохранительных органов: следствия, дознания, суда, прокуратуры, органов, ведающих исполнением приговора (обычно амнистия подлежит исполнению в течение

шести месяцев). И последнее: реализуя амнистию, соответствующие органы лишь в некоторой степени учитывают поведение осуждённого, например, она не применяется к злостным нарушителям режима, тогда как помилование полностью зависит от поведения осуждённого в местах лишения свободы. Прекращение производством определённой актом об амнистии категории следственных дел и дел, рассмотренных судом до вступления в силу этого акта, в уголовно-правовом смысле означает безусловное освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности. Тем самым погашается уголовно-правовое значение факта совершения лицом преступления. Лица, подпадающие под амнистию, освобождаются от основного и дополнительного наказания. Применение настоящего Закона производится на основании постановления уполномоченного органа (должностного лица), санкционированного прокурором, а также на основании постановления суда.

Акты об амнистии распространяются навсю территорию республики. Амнистия распространяется только на преступления, совершённые до издания акта об амнистии. Общеизвестно, что акты об амнистии принимаются в связи с каким-либо выдающимся, знаменательным событием в жизни страны, не исключено, что и по случаю изменений, происходящих в экономической и социальной политике государства, оказывающих серьёзное влияние на направление и определение приоритетов в уголовно-правовой политике и уголовном законодательстве. В этом году Амнистия связана со знаменательной датой в жизни нашей страны «25 - летием Независимости Республики Казахстан»

Думаю что, проведение амнистии будет иметь значительный социальный эффект, а также позволит сократить расходы из бюджета на содержание осуждённых и разгрузит исправительные учреждения.

В случае амнистии планируется освободить до 20-25 % заключённых, в первую очередь женщин, имеющих детей или родивших в местах лишения свободы, лиц, совершивших преступления средней тяжести, инвалидов, участников Великой Отечественной войны. Этот акт государства будет способствовать быстрейшему возвращению в общество лиц, ставших на путь исправления, создаст дополнительный стимул для исправления.