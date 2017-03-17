Американский гольфист столкнул аллигатора с поля во время игры
17 марта 2017, 17:22
Аллигатор выполз на берег во время игры и расположился рядом с водоемом.
Американский гольфист Коди Гриббл прогнал аллигатора с поля во время турнира PGA Arnold Palmer Invitational в Бей-Хилл (штат Флорида, США). Видео было опубликовано на YouTube-канале PGA Tour.
Аллигатор выполз на берег во время игры и расположился рядом с водоемом. Гриббл спокойно подошел к пресмыкающемуся и дотронулся до его хвоста. Тот от неожиданности спрыгнул в воду и позволил гольфистам продолжить игру.
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