Американский гольфист столкнул аллигатора с поля во время игры

Аллигатор выполз на берег во время игры и расположился рядом с водоемом.

Американский гольфист Коди Гриббл прогнал аллигатора с поля во время турнира PGA Arnold Palmer Invitational в Бей-Хилл (штат Флорида, США). Видео было опубликовано на YouTube-канале PGA Tour.



Аллигатор выполз на берег во время игры и расположился рядом с водоемом. Гриббл спокойно подошел к пресмыкающемуся и дотронулся до его хвоста. Тот от неожиданности спрыгнул в воду и позволил гольфистам продолжить игру.



