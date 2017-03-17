В Сенате обсуждены пути повышения эффективности бюджетной политики

В Сенате состоялись Парламентские слушания на тему «Сбалансированный и прозрачный бюджет - залог успешного и стабильного социально-экономического развития страны».

Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев в своем вступительном слове напомнил, что Глава государства Нурсултан Назарбаев в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поручил кардинально повысить эффективность бюджетных расходов.

К.Токаев подчеркнул, что в новой экономической реальности, в условиях медленного восстановления экономики и ограниченных финансовых возможностей, бюджетная политика государства должна стать основным механизмом стимулирования структурных изменений в национальной экономике.

Спикер высказался за рачительное использование государственных финансов: «Чрезмерные траты недопустимы. Необходимо значительно сократить, а, возможно, и прекратить расходы на многозатратные проекты так называемого имиджевого характера».

В выступлении отмечена тенденция к увеличению расходной части бюджета опережающими темпами по сравнению с ростом доходной части. Налоговая политика государства должна отвечать современным глобальным вызовам, главным образом стимулировать деловую активность, способствовать повышению доходов, помогать малому и среднему бизнесу, убежден Руководитель верхней Палаты Парламента. В то же время все низкоэффективные налоговые преференции требуется пересмотреть.

Особое внимание К.Токаев обратил на вопросы расходования средств Национального фонда: «Нынешняя практика использования средств Нацфонда в долгосрочной перспективе может привести к снижению эффективности экономической политики правительства из-за присутствия постоянного финансового источника для оперативного решения текущих проблем. Другими словами, Нацфонд попросту расслабляет правительство».

Председатель Сената считает, что стране предстоит создать новую модель экономического роста и научиться жить по средствам, в условиях конкуренции и рынка. «На эту стратегическую задачу нацеливает и Третья модернизация Президента. Нужно продолжать работу по снижению зависимости бюджета от нефтяных цен, улучшать администрирование налогов, обеспечить переход к оптимальной структуре бюджетных расходов», - сказал К.Токаев.

В своем докладе министр финансов Бахыт Султанов проинформировал участников мероприятия о долгосрочных приоритетах развития бюджетной системы и мерах, направленных на повышение эффективности использования средств бюджета.

Основные направления фискальной политики в рамках повышения устойчивости государственных финансов сенаторам представил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Айгуль Мухаметкарим рассказала о внедрении новых подходов к осуществлению государственного аудита и финансового контроля.

Президент Общественного фонда «Центр исследований «Сандж» Жанар Джандосова перечислила основные причины низкого уровня Индекса открытости бюджета Казахстана (51 пункт из 100 возможных), рассчитанного организацией International Budget Partnership (IBP). Эксперт указала на важность более широкого привлечения общественности к процессу формирования бюджета, определению приоритетных направлений финансирования, проведению публичных слушаний и аудиторских проверок. Ж.Джандосова предложила конкретные меры, направленные на приведение бюджетных документов в соответствие с международными требованиями и создание механизмов вовлечения общественности в бюджетный процесс.

В программу мероприятия вошли выступления заместителя акима Мангистауской области Шолпан Ильмуханбетовой и заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нуржана Альтаева.

Депутаты Дарига Назарбаева, Ахан Бижанов, Икрам Адырбеков, Сергей Ершов, Ербулат Мукаев, Бактыбай Чельпеков, Дархан Калетаев, Ольга Перепечина, Серик Джаксыбеков, Асхат Кузеков высказали свое видение обсуждаемых проблем и задали ряд вопросов докладчикам.

Подводя итоги дискуссии, председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Рашит Ахметов подчеркнул, что правительству необходимо выработать предложения по изменению действующего налогового, бюджетного и другого законодательства с целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства, стимулирования государственно-частного партнерства, совершенствования сферы государственных закупок. Сенатор отметил, что парламентарии намерены держать на постоянном контроле исполнение принятых по итогам слушаний рекомендаций.