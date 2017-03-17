ГПК: Унификация процессуальных сроков

В своем Послании Президент поставил задачу создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. Он определил пять основных приоритетов и призвал государственные органы и всех казахстанцев принять самое активное участие в решении вопросов дальнейшей модернизации страны.

Судебная система, обеспечивая верховенство права и равенство всех перед законом, является важным звеном успешной реализации Послания.

В связи с этим суды не должны ограничиваться только специфическими для них направлениями Послания, но и в рамках своей компетенции должны активно работать по всем другим приоритетам. Среди них защита частной собственности, привлечение иностранных инвестиций, поддержка массового предпринимательства, улучшение налогово-бюджетной политики, рациональное использование бюджета и другие».

На протяжении 25 лет идет непрерывное реформирование судебной системы страны, в частности проводится активная работа по упрощению гражданского процессуального законодательства, буквально чуть больше года назад введен в действие новый Гражданский процессуальный кодекс.

Однако, несмотря на всю проводимую работу, как такового упрощения гражданского процесса не наблюдается.

В частности, если коснуться вопроса сроков рассмотрения дел, то мы имеем следующую картину.

Так, в соответствии с ч.2 ст.252 ГПК постановление судебного исполнителя, подлежащее санкционированию судом, должно быть рассмотрено в день поступления материалов в суд.

Заявление в порядке главы 27 ГПК поступившее в период подготовки и проведения выборов, республиканского референдума, а также в течение месяца со дня голосования, должно быть рассмотрено в пятидневный срок, а поступившее менее чем за пять дней до голосования, в день голосования и до объявления итогов выборов, республиканского референдума, - немедленно.

Заявление об обжаловании решения избирательной комиссии о необходимости исправления в списках избирателей (выборщиков) должно быть рассмотрено в день поступления.

В соответствии с ч.1 ст.290 ГПК заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) местных исполнительных органов нарушающих права граждан на участие в уголовном судопроизводстве в качестве присяжных заседателей, должно быть рассмотрено в течение двух рабочих дней, а поступившее в день окончания этого срока, - немедленно.

Согласно ст.139 ГПК судебный приказ по существу заявленного бесспорного требования выносится судьей в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в суд.

В соответствии с ч.2 ст.250 ГПК жалоба на действия судебного исполнителя рассматривается судом в течение десяти рабочих дней со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

Дела в порядке упрощенного (письменного) производства рассматриваются судьей в месячный срок со дня принятия заявления. Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного (письменного) производства продлению не подлежит.

Заявления в порядке главы 29 ГПК рассматривается судом в месячный срок со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

Заявление прокурора рассматривается судом в десятидневный срок со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству с участием прокурора и с участием органа, должностного лица, принявшего решение об отклонении протеста, или его представителя.

В соответствии со ст.183 ГПК гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом в срок до двух месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

Гражданские дела о восстановлении на работе, об установлении отцовства и взыскании алиментов, а также дела особого искового и особого производства рассматриваются и разрешаются судом в срок до одного месяца со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

Дела о признании забастовок незаконными рассматриваются и разрешаются в течение десяти рабочих дней со дня поступления искового заявления в суд. Дела об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок рассматриваются и разрешаются в течение десяти рабочих дней со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

Для отдельных категорий гражданских дел настоящим Кодексом могут быть установлены иные сроки их рассмотрения и разрешения.

Заявления о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа рассматривается судом в срок, не превышающий сорока двух дней со дня принятия заявления судом, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и составление мотивированного решения.

В данном статье приведена только часть норм, регулирующих сроки рассмотрения заявлений и исков, и при этом мы видим большой разброс по срокам, от немедленного рассмотрения до двух месяцев.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, с какого момента начинают течь сроки, а именно один и тот же срок в некоторых случаях начинает свое исчисление со дня поступления заявления, а в некоторых случаях со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству, для которой также имеются соответствующие сроки, которые в свою очередь, в зависимости от содержания заявления также варьируются от десяти до пятнадцати дней с возможностью продления срока либо без таковой.

Не понятны сроки, установленные для рассмотрения заявлений о принудительном лечении гражданина, больного туберкулезом уклоняющегося от лечения, которые судья должен рассмотреть в течение пяти рабочих дней со дня принятия заявления к производству суда, а заявления о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар, судья почему то должен рассмотреть в течение десяти рабочих дней со дня возбуждения дела. Вообще, еще при обсуждении проекта ГПК ставился вопрос о возможности объединения глав 38-40 в одну, однако, данный вопрос не получил своего разрешения.

Всего в Гражданском процессуальном кодексе имеется 61 норма, регулирующая сроки подготовки дел к судебному разбирательству, сроки рассмотрения дел, извещения сторон, направления копий судебных актов и т.д. При этом по некоторым категориям дел имеется отсылка к нормам, которые устанавливают определенные сроки.

Кроме того, имеется порядка 13 норм, устанавливающих срок для обращения в суд, например с жалобами на действия судебного исполнителя необходимо обратиться в 10-дневнй срок, на решения и действия органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих в течение 3 месяцев и т.д.

Кроме того, более чем 47 статьями ГПК предусматривается вынесение судами различных определений, начиная с определения о принятии дела к производству, возвращения заявлений, приостановления, прекращения производства по делу, об обеспечения иска и т.д.

Наличие большого количества столь разнящихся сроков создает определенные трудности в работе судьи, является дополнительным рычагом воздействия на него, так как соблюдение сроков рассмотрения дела, является одним из показателей работы судебной системы.

Исходя из вышеизложенного, во первых закономерно встает вопрос о необходимости хоть какой - то унификации сроков, что бы хоть как-то облегчить работу судов и положение граждан.

Во-вторых полагаю необходимым решить вопрос с многочисленными определениями, которые должны выноситься судами, упростить эту ситуацию, сократить их количество путем перевода в число протокольных, хотя бы тех из них, которые не подлежат обжалованию.