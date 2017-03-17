Актюбинка вовлекала в проституцию молодых девушек
17 марта 2017, 17:28
35-летнюю женщину задержали за сводничество.
В Актобе 35-летнюю женщину задержали за сводничество, сообщает "Диапазон".
Выяснилось, что актюбинка вовлекла в занятие проституцией молодых девушек.
С 13 по 15 марта в Актобе проводились оперативно-профилактические мероприятия "Стоп-Трафик".В ходе которых, полицейские проводили рейды по увеселительным заведениям, гостиницам, саунам, а также на привокзальной площади.
Как сообщили в пресс-службе ДВД, сотрудниками УБОП ДВД области было выявлено 4 преступления, из них 2 факта сводничества и 2 факта торговли людьми.
Так, к примеру полицейскими была задержана 35-летняя женщина, которая вовлекла в занятие проституцией двух девушек 19 и 24 лет.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.308 УК РК. Продолжается расследование.
Фото: diapazon.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849452-d23c3f20b7ad954affe4507f31084102
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...