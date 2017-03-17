Актюбинка вовлекала в проституцию молодых девушек

Выяснилось, что актюбинка вовлекла в занятие проституцией молодых девушек.





С 13 по 15 марта в Актобе проводились оперативно-профилактические мероприятия "Стоп-Трафик".В ходе которых, полицейские проводили рейды по увеселительным заведениям, гостиницам, саунам, а также на привокзальной площади.





Как сообщили в пресс-службе ДВД, сотрудниками УБОП ДВД области было выявлено 4 преступления, из них 2 факта сводничества и 2 факта торговли людьми.





Так, к примеру полицейскими была задержана 35-летняя женщина, которая вовлекла в занятие проституцией двух девушек 19 и 24 лет.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.308 УК РК. Продолжается расследование.



