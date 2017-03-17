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103 павильона выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» полностью переданы странам участницам

17 марта 2017, 17:28

Спикер привел случаи, когда страны просят больше энергетической мощности для своих павильонов, чем это было запланировано ранее.


«Сложностей, с точки зрения организаторов у нас абсолютно нет никаких. Все моменты, которые возникают - решаются в рабочем порядке» - Уразаков.

Всего, по данным директора департамента по работе с международными участниками «Астана ЭКСПО-2017» Ильи Уразакова 103 павильона полностью переданы странам участницам, 12 находятся на стадии передачи.

«Все моменты, которые возникают в рамках обсуждений решаются в рабочем порядке. Есть какие-то дополнительные пожелания или замечания технического плана от участников мы все это устраняем, поправляем», - сказал в ходе своего интервью журналистам Уразаков.

В пример, спикер привел случаи, когда страны просят больше энергетической мощности для своих павильонов, чем это было запланировано ранее.

«Часто, допустим, возникает пожелание у участников, каких-то более тяжелых металлоконструкций, в рамках своих экспозиций. Это опять те вещи, которые мы запрещаем. Так как с точки зрения безопасности и нагрузки на наши архитектурные строения, это запрещено. Такие моменты в техническом плане регулярно возникают, всплывают. То, где мы как организаторы можем проявить гибкость и пойти на встречу, мы это делаем»? - заключил он.


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