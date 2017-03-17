Президент ЗАО «Русская медная компания» высоко оценил бизнес-климат в Актюбинской области
17 марта 2017, 17:38
В состав Русской медной компании входит ТОО «Актюбинская медная компания», разрабатывающая месторождения медно-цинковых руд в Хромтауском районе.
Аким области Бердыбек Сапарбаев провел рабочую встречу с президентом ЗАО «Русская медная компания» Всеволодом Левиным.
В состав Русской медной компании входит ТОО «Актюбинская медная компания», разрабатывающая месторождения медно-цинковых руд в Хромтауском районе. В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего развития ТОО.
Бердыбек Сапарбаев поставил перед руководством предприятия задачи по увеличению доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг, заработной платы работников с ежегодной индексацией не ниже уровня инфляции и эффективной реализации Партнерской программы по развитию МСБ.
- В целом, по итогам 2016 года, предприятие выполнило поставленные производственные задачи. Основными целями на 2017 год, согласно поручениям Президента нашей страны, должны стать наращивание объемов производства, сохранение рабочих мест, выполнение социальных обязательств, - сказал Бердыбек Сапарбаев.
Глава региона указал на то, что АМК, работающее в регионе более 10 лет, в настоящее время не участвует в проектах государственно-частного партнерства. В феврале 2017 года была достигнута договоренность о строительстве предприятием современного спортивного комплекса в г. Хромтау в рамках социальной ответственности бизнеса. Кроме того, Бердыбек Сапарбаев предложил руководству компании реализовать в г. Актобе проект по строительству в рамках ГЧП здания, где будет размещен реабилитационный центр для инвалидов. Всеволод Левин пообещал рассмотреть данный социальный проект.
Президент ЗАО проинформировал акима области о планах развития «Актюбинской медной компании», сообщив о том, что ТОО ставит перед собой цель по освоению новых месторождений в регионе. В этом вопросе руководство холдинга надеется на оказание содействия со стороны местных властей.
В целом, Всеволод Левин высоко оценил условия, создаваемые в Казахстане для ведения предпринимательской деятельности.
- В вопросах поддержки бизнеса хочу отметить положительный опыт Казахстана и Актюбинской области, в частности. Такой поддержки, на самом деле, мы нигде не видим. То есть, это реальная поддержка со стороны контролирующих, таможенных и других органов. Вы в этом смысле здорово продвинулись. Я в России везде рекомендую брать именно этот опыт, - поблагодарил гость.
Отметим, что в ходе встречи руководству области был представлен новый генеральный директор ТОО «АМК» Наталья Бондаренко, имеющая большой опыт работы в сфере горно-металлургического комплекса.
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