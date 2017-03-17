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На ТВ спародировали интервью политолога, которому помешали дети

17 марта 2017, 17:43

Ролик начинается аналогично оригиналу.


Ведущие юмористической телепрограммы в Новой Зеландии спародировали ставшее знаменитым интервью американского политолога Роберта Келли BBC, которое было прервано его детьми. Телевизионщики представили, как с этой ситуацией справилась бы женщина, передает Русская служба ВВС.

Кадры того, как во время серьёзной беседы по поводу политической ситуации в Южной Корее в прямом эфире, которую живущий в Пусане американский политолог Роберт Келли вел по скайпу с ведущим ВВС, в комнату ворвались маленькие дети эксперта, на прошлой неделе облетели весь мир и стали вирусными.

На фоне этого участники новозеландской юмористической телепрограммы Jono and Ben сняли свой вариант происшедшего, в котором главную действующую роль играет женщина.

Ролик начинается аналогично оригиналу. Женщина отвечает по скайпу на вопросы относительно текущего политического кризиса в Южной Корее. В какой-то момент в комнате появляется дочь женщины, которую она сажает себе на колени и дает бутылочку с молоком. Потом в комнату заходит совсем маленький ребенок, и получает от героини игрушку.

Все это время женщина продолжает беседовать с ведущим о политике. Далее она, не отходя от экрана, вынимает еду из плиты, чистит унитаз и даже обезвреживает принесенную полицейскими бомбу. В конце ролика в комнате появляется муж женщины и жалуется на то, что потерял носок.


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