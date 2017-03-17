Телеканалы покажут полную версию интервью Президента Н.Назарбаева республиканским СМИ
17 марта 2017, 17:48
В интервью Президент ответил на вопросы о кадровых перестановках и о необходимости выборов депутатов Парламента.
Сегодня в 21.30 на отечественных телеканалах покажут полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ. Об этом сообщает Акорда на официальной странице в Facebook
Напомним, что в ходе этой встречи участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», вопросы антикоррупционной деятельности, особенности текущего этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы.
Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы о кадровых перестановках и о необходимости выборов депутатов Парламента.
Фото: inform.kz
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