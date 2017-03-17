Как пользоваться электронными счетами-фактурами разъяснили в Управлении госдоходов

Обязанность по выписке электронных счетов-фактур с 11.01.2016 года распространяется на всех поставщиков товаров, в том числе и на неплательщиков НДС.

Согласно пункта 2 статьи 263 Налогового Кодекса РК налогоплательщики, являющиеся уполномоченным экономическим оператором в соответствии с законодательством РК о таможенном деле, обязаны выписывать счета-фактуры в электронной форме, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2-1 настоящей статьи, сообщили в Управлении государственных доходов по Бостандыкскому району Алматы.





Согласно статьи 6 Закона РК от 3 декабря 2015 года № 432-IV установлено, что с 1 июля 2016 года до 1 января 2017 года пункт 2 статьи 263 Налогового Кодекса РК действует следующей редакции:





«2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан выписать счет-фактуру в электронной форме, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2-1 настоящей статьи».





Кроме того, 12 октября 2015 года Указом Президента Республики Казахстан ратифицирован Протокол о вступлении нашей страны во Всемирную торговую организацию ( ВТО) и в декабре 2015 года Республика Казахстан стала полноправным членом указанной организации.

Основными условиями вступления Казахстана в ВТО являются, в том числе, тарифные обязательства по ряду товарных позиций.





Перечень товаров, по которым установлены пониженные ставки таможенных пошлин, утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015года №59 «О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин» (Перечень).





Пунктом 5 статьи 2 Налогового кодекса РК определено, если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Налоговом кодексе, применяются правила указанного договора.





В соответствии с пунктом 7 «Инструкции по организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов Евразийского экономического союза», с учетом изменений от 29 декабря 2015 года № 640 налогоплательщик выписывает электронный счет-фактуру (ЭСФ) в порядке, установленном Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 10423) в том числе, при:





реализации товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран;

реализации ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименования включены в Перечень;

при реализации произведенных на территории Республики Казахстан товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС, и наименования включены в Перечень;

вывозе с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена ЕАЭС в связи с передачей товара в пределах одного юридического лица:

товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран;

товаров, ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС.





Пунктом 4-1 Правил установлено, что налогоплательщик осуществляет выписку ЭСФ в порядке, установленном статьями 256, 263 и 264 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Правилами, если обязательство по выписке ЭСФ предусмотрено налоговым законодательством Республики Казахстан, а также нормативным правовым актом Республики Казахстан, принятым в реализацию «Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза», ратифицированного Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2015года и вступившего в силу с 11 января 2016 года.





Согласно пункта 1 статьи 263 Налогового Кодекса РК при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг налогоплательщик обязан выписать получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру или иной документ, предусмотренный пунктом 2 статьи 256 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15 настоящей статьи.





При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 263 Налогового Кодекса РК налогоплательщики указывают в счете-фактуре или ином документе, предусмотренном пунктом 2 статьи 256 настоящего Кодекса:





1) по оборотам, облагаемым налогом на добавленную стоимость, - сумму налога на добавленную стоимость;

2) по необлагаемым оборотам, в том числе освобожденным от налога на добавленную стоимость, - отметку «Без НДС».





В связи с вышеизложенным, обязанность по выписке электронных счетов-фактур с 11.01.2016 года распространяется на всех поставщиков товаров, включенных в Перечень, в том числе и на неплательщиков НДС. При этом, в случае реализации товара, не включенного в Перечень применение электронной счет-фактуры необязательно.





Вместе с тем, согласно пункта 2 ст.263 Налогового Кодекса РК «плательщик налога на добавленную стоимость обязан выписать счет-фактуру в электронной форме, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2-1 настоящей статьи с 01.01.2017 года».





При этом у всех налогоплательщиков обязанность по выписке счет-фактуры в электронном виде возникает с 01.01.2019 года.



