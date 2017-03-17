В сломанном пианино нашли десятки старинных золотых монет

Драгоценный во всех смыслах этого слова инструмент произвели в Лондоне в 1906 году.

Власти Лондона ищут хозяина обыкновенного, на первый взгляд, пианино, внутри которого были найдены несколько десятков золотых монет середины XIX – начала XX века , сообщает , сообщает Вести.ру со ссылкой на Yahoo!





Спрятанный внутри инструмента клад обнаружили, когда его нынешние владельцы, ничего не подозревая, сдали пианино в ремонт.





Следствие установило, что драгоценный во всех смыслах этого слова инструмент произвели в Лондоне в 1906 году. К своим нынешним хозяевам пианино попало в 1983-м. Полиция ищет, кто владел "музыкальным хранилищем" до этого периода.





Если владельцы монет не будут найдены до 20 апреля, деньги официально признают кладом, после чего они отойдут государству, а сдавшие пианино в ремонт британцы получат полагающийся им по закону процент.



