В сломанном пианино нашли десятки старинных золотых монет
17 марта 2017, 17:58
Драгоценный во всех смыслах этого слова инструмент произвели в Лондоне в 1906 году.
Власти Лондона ищут хозяина обыкновенного, на первый взгляд, пианино, внутри которого были найдены несколько десятков золотых монет середины XIX – начала XX века, сообщает Вести.ру со ссылкой на Yahoo!
Спрятанный внутри инструмента клад обнаружили, когда его нынешние владельцы, ничего не подозревая, сдали пианино в ремонт.
Следствие установило, что драгоценный во всех смыслах этого слова инструмент произвели в Лондоне в 1906 году. К своим нынешним хозяевам пианино попало в 1983-м. Полиция ищет, кто владел "музыкальным хранилищем" до этого периода.
Если владельцы монет не будут найдены до 20 апреля, деньги официально признают кладом, после чего они отойдут государству, а сдавшие пианино в ремонт британцы получат полагающийся им по закону процент.
Фото: yahoo.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849460-80d149b3932108449cd83caa0184b48c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...