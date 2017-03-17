Дело Жаманкулова: при съемках кинокартины «Феникс» подделывались подписи

На очередном судебном процессе по делу режиссера Тунгышбая Жаманкулова свидетели рассказали новые подробности финансовых махинаций при съемках кинокартины «Феникс», сообщает сообщает Казинформ





Свидетель Раушан Махно рассказала, что в декабре 2014 года Наталья Юдина (исполнительный продюсер фильма «Феникс» - прим.) попросила ее поработать ассистентом режиссера. Махно согласилась. Наталья Южина сказала, что эту работу будет выполнять сам режиссер Талгат Жанибеков, а на ее карточку будут поступать денежные средства. По словам Махно, сумма была около 140 тысяч тенге.





Ежемесячно она снимала со своего счета эту сумму и отдавала Наталье Юдиной. За пять месяцев Раушан Махно обналичила 700 тыс тенге. Полученные деньги Юдина распределяла между членами съемочной группы в качестве надбавки к зарплате.





В свою очередь, оператор-постановщик кинокартины Казбек Амержанов сообщил суду, что руководители кинокартины подделали его подпись под одним из трудовых соглашений. Между ним и «Казахфильмом» был заключен договор. Амержанов занимался съемкой и руководством группой. Была произведена подготовительная работа в «Байконуре». С тех пор было отснято несколько проектов, за которые Амержанов получил 500-600 тыс. тенге. После «консервации» проекта договор с «Казахфильмом был расторгнут, сообщил свидетель.





Однако, несмотря на то, что Казбек Амержанов получал заработную плату из средств АО «Казахфильм», без его ведома был заключен договор с ТОО «Т.К. TURAN UNIVERSAL BUSINESS», где ему также начислялась определенная сумма. Другими словами, руководство съёмочной группы подделало подпись Амержанова и похитило 800 тыс тенге.





Номинальный директор ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» Ержан Абдрахманов заявил, что в документах, сопровождавших съемку кинокартины «Феникс», были подделаны его подписи. Абдрахманов занимался коммерческими вопросами. В 2012 году он подписал трехстороннее соглашение,





«Однако я не помню, о чем были остальные договоры. Тунгышбай Кадырович сказал, что надо подписать некоторые документы. Я не мог отказать. Как я мог отказать учредителю?», - сказал свидетель.





При этом Ержан Абдрахманов пояснил, что многие подписи под документами и были подделаны. Примечательно, что эти факты были подтверждены почерковедческой экспертизой.



