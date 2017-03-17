Назарбаев ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции в Казахстане
17 марта 2017, 18:23
Сегодня в 21.30 на отечественных телеканалах покажут полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ.
Глава государства в ходе встречи с представителями республиканских СМИ ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции в стране. Видеозапись была опубликована на странице Акорды в Facebook, передает Zakon.kz.
Журналист отметила, что у сильной президентской власти есть одно большое преимущество - возможность действовать быстро, эффективно, не оглядываясь на общественное мнение, не отвлекаясь на политическую борьбу.
"Мы в Казахстане за годы доминирования одной партии и отсутствия политической конкуренции воспользовались этими примуществами? Мы действовали быстро и эффективно", - спросила журналист.
"На 100 процентов воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки, мы достигли только благодаря этому", - ответил Президент.
Напомним, сегодня в 21.30 на отечественных телеканалах покажут полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ.
Фото: кадр из видео.
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