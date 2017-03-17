Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции в Казахстане

17 марта 2017, 18:23

Сегодня в 21.30 на отечественных телеканалах покажут полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ.


Глава государства в ходе встречи с представителями республиканских СМИ ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции в стране. Видеозапись была опубликована на странице Акорды в Facebook, передает Zakon.kz.

Журналист отметила, что у сильной президентской власти есть одно большое преимущество - возможность действовать быстро, эффективно, не оглядываясь на общественное мнение, не отвлекаясь на политическую борьбу.

"Мы в Казахстане за годы доминирования одной партии и отсутствия политической конкуренции воспользовались этими примуществами? Мы действовали быстро и эффективно", - спросила журналист.

"На 100 процентов воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки, мы достигли только благодаря этому", - ответил Президент.

Напомним, сегодня в 21.30 на отечественных телеканалах покажут полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ.


Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...