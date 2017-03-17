Назарбаев ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции в Казахстане

Сегодня в 21.30 на отечественных телеканалах покажут полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ.

Глава государства в ходе встречи с представителями республиканских СМИ ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции в стране. Видеозапись была опубликована на Видеозапись была опубликована на странице Акорды в Facebook, передает Zakon.kz





Журналист отметила, что у сильной президентской власти есть одно большое преимущество - возможность действовать быстро, эффективно, не оглядываясь на общественное мнение, не отвлекаясь на политическую борьбу.





"Мы в Казахстане за годы доминирования одной партии и отсутствия политической конкуренции воспользовались этими примуществами? Мы действовали быстро и эффективно", - спросила журналист.





"На 100 процентов воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки, мы достигли только благодаря этому", - ответил Президент.





Напомним , сегодня в 21.30 на отечественных телеканалах покажут полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ.







