КНБ РК: Продолжается розыск казахстанца - члена «Джунд аль-Халифат»

Пресс-служба КНБ РК сообщила о розыске члена "Джунд аль-Халифат", гражданина Казахстана «Х», который, по имеющимся данным, скрывается в Сирии, где участвует в террористической деятельности, сообщает сообщает Zakon.kz





В ведомстве также рассказали подробности экстрадиции из Афганистана в Казахстан подозреваемого в руководстве террористической группой гражданина республики.





"15 марта 2017 года КНБ из Афганистана в Казахстан доставлен гражданин республики Дамир Зналиев, находившийся с 2011 года в международном розыске по подозрению в подготовке актов терроризма и участии в террористической деятельности. Аресту Зналиева 21 января этого года в афганской провинции Сари-Пуль и экстрадиции в Казахстан предшествовала совместная с Главным управлением национальной безопасности Афганистана работа по его розыску", - говорится в сообщении КНБ.





Дамир Зналиев водворен в следственный изолятор, проводятся необходимые процессуальные мероприятия.





Согласно материалам уголовного дела, он выехал в афгано-пакистанское приграничье под влиянием радикальных религиозных убеждений в 2011 году.





"Тогда же принял активное участие в формировании террористической организации "Джунд аль-Халифат", которая несет ответственность за совершение терактов в ряде стран, в том числе двух взрывов с участием смертников в городе Атырау в октябре 2011 года. Зналиев является одним из инициаторов этих акций", - отмечает пресс-служба КНБ РК.





Окончательное решение о виновности Зналиева в инкриминируемых ему преступлениях будет принято судом.





В целом, группировка "Джунд аль-Халифат" на данный момент полностью нейтрализована. Ее главарь, гражданин Бельгии Моэз Гарсаллауи уничтожен в Пакистане ударом беспилотного летательного аппарата в октябре 2012 года. Затем в феврале 2013 года задержан в Пакистане и экстрадирован активный член террористической группы, гражданин Казахстана Орынбасар Мунатов. Он был осужден к 20 годам лишения свободы и отбывает наказание.