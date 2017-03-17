Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

КНБ РК: Продолжается розыск казахстанца - члена «Джунд аль-Халифат»

17 марта 2017, 18:35

Гражданин, по имеющейся информации, скрывается в Сирии.


Пресс-служба КНБ РК сообщила о розыске члена "Джунд аль-Халифат", гражданина Казахстана «Х», который, по имеющимся данным, скрывается в Сирии, где участвует в террористической деятельности, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве также рассказали подробности экстрадиции из Афганистана в Казахстан подозреваемого в руководстве террористической группой гражданина республики.

"15 марта 2017 года КНБ из Афганистана в Казахстан доставлен гражданин республики Дамир Зналиев, находившийся с 2011 года в международном розыске по подозрению в подготовке актов терроризма и участии в террористической деятельности. Аресту Зналиева 21 января этого года в афганской провинции Сари-Пуль и экстрадиции в Казахстан предшествовала совместная с Главным управлением национальной безопасности Афганистана работа по его розыску", - говорится в сообщении КНБ.

Дамир Зналиев водворен в следственный изолятор, проводятся необходимые процессуальные мероприятия.

Согласно материалам уголовного дела, он выехал в афгано-пакистанское приграничье под влиянием радикальных религиозных убеждений в 2011 году.

"Тогда же принял активное участие в формировании террористической организации "Джунд аль-Халифат", которая несет ответственность за совершение терактов в ряде стран, в том числе двух взрывов с участием смертников в городе Атырау в октябре 2011 года. Зналиев является одним из инициаторов этих акций", - отмечает пресс-служба КНБ РК.

Окончательное решение о виновности Зналиева в инкриминируемых ему преступлениях будет принято судом.

В целом, группировка "Джунд аль-Халифат" на данный момент полностью нейтрализована. Ее главарь, гражданин Бельгии Моэз Гарсаллауи уничтожен в Пакистане ударом беспилотного летательного аппарата в октябре 2012 года. Затем в феврале 2013 года задержан в Пакистане и экстрадирован активный член террористической группы, гражданин Казахстана Орынбасар Мунатов. Он был осужден к 20 годам лишения свободы и отбывает наказание.
Фото: пресс-служба КНБ РК.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...