В ЮКО за последние пять лет в отношении несовершеннолетних вынесено 3250 судебных решений

Специализированному межрайонному суду по делам несовершеннолетних ЮКО исполнилось 5 лет. За последние пять лет в специализированный межрайонный суд поступило 5037 исковых заявлений, из них по 3250 делам были вынесены судебные решения. Среди них 198 гражданских дел были решены с примирением сторон в порядке медиации.





Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникации сообщил председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЮКО Серикбай Тулепбергенов, сообщает пресс-служба акима ЮКО.





По словам председателя, за последние 5 лет в специализированном межрайонном суде рассмотрено 1175 административных дел, для определения постоянного места жительства несовершеннолетних – 472, для определения графика посещения ребенка – 499, для направления в специальные школы-интернаты – 147, по взысканию алиментов – 324, усыновлению – 2273, по изменению размера алиментов – 258 дел.





Кроме того, по административным делам поступило 5540 материалов, в отношении 5102 правонарушителей вынесены соответствующие постановления. В результате взысканы административные штрафы в сумме 56 млн 510 тысяч 550 тенге. Также производством суда рассмотрено 2221 уголовных дел, по 560 делам вынесен приговор, а производство 276 дел было прекращено вследствие примирения сторон в порядке медиации.





«Самым распространенным из всех видов преступлений, совершаемых подростками, является кража, грабеж, разбой. Предметом преступления зачастую являются сотовые телефоны, игровые компьютеры, деньги, личные вещи. Указанные преступления в основном совершаются 2-3 людьми, группой лиц и сопровождаются применением силы и угрозами физической расправы в отношении потерпевшего, и расцениваются как тяжкое преступление», - сказал Серикбай Тулепбергенов.





По словам председателя суда, большинство преступлений, совершаются подростками в силу недостаточности внимания со стороны родителей к своим детям, а в отдельных случаях, в связи с отсутствием надлежащего контроля над детьми и постоянного дела.





Стоит отметить, что специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних был впервые создан в качестве эксперимента в городах Астана и Алматы.





Как показала практика, ювенальный суд доказал свою жизнедеятельность в своевременном создании, и на сегодняшний день является важным государственным инструментом в защите прав детей и семьи.



