В Актау задержали подозреваемую в краже ящика для пожертвований детям-инвалидам
17 марта 2017, 19:00
15 марта женщина вынесла ящик на улицу и скрылась в неизвестном направлении.
По факту кражи урны для пожертвования детям-инвалидам в магазине «Триумф Актау», расположенного в ТЦ «Волна» в 5 микрорайоне, 17 марта полиция задержала подозреваемую. Об этом проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает «Лада».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, как пояснили в ведомстве, 17 марта личность подозреваемой была установлена, и гражданка была задержана сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УВД Актау. Ею оказалась 41-летняя местная жительница.
- В полицию по данному факту никто с заявлениями не обращался. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Идет следствие, - добавили в пресс-службе.
Статья 188 УК РК — Кража. За данное нарушение предусматривается штраф в размере до 1000 МРП (2 миллиона 269 тысяч тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, 15 марта в 15:00 установленные в магазине камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая вынесла ящик на улицу и скрылась в неизвестном направлении.
Фото: кадр из видео.
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