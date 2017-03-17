Россия признала 20 тысяч рублей разумной компенсацией за пытки

Россия признала 20 тыс. руб. адекватной компенсацией за пытки. Такую позицию правительства изложил заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин в своем письме Европейскому суду по правам человека. Документ от 19 января 2017 года есть в распоряжении РБК





Матюшкин представил ответы на вопросы, которые Страсбургский суд задал России в связи с жалобой жителя Новочебоксарска Артура Иванова на нарушение статьи о запрете пыток Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.





Иванов был задержан сотрудниками милиции в апреле 2007 года. Его доставили в отделение, где капитан милиции Сергей Медведев несколько раз ударил его спиной об стену, а затем нанес ему удар по голове. Позднее врачи диагностировали у Иванова надрыв левой барабанной перепонки. В августе 2008 года Новочебоксарский городской суд признал бывшего участкового Медведева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.





Иванов добивался компенсации в размере 312 тыс. руб., но в 2009 году суд постановил выплатить ему только 20 тыс. руб. Это решение потерпевший обжаловал в вышестоящих инстанциях, однако все они оставили постановление без изменения, после чего Иванов обратился в ЕСПЧ.





Россия признала, что Иванов пострадал в результате жестокого обращения со стороны сотрудника правоохранительных органов, указывает Матюшкин. Поскольку Иванову была выплачена компенсация морального вреда и поскольку он признал, что расследование по его делу было эффективным, Иванов больше не может считаться жертвой пыток, отметил замминистра. Матюшкин обратил внимание ЕСПЧ, что потерпевшему был нанесен «незначительный вред здоровью». По этой причине Матюшкин убежден, что 20 тыс. руб. — это «разумная компенсация» в данном случае.





Адвокат Алексей Глухов, который представляет интересы Иванова, подготовил возражения на позицию российских властей. Он отметил, что «заявитель не акцентировал внимание в жалобе на эффективность расследования», однако до того, как сотрудник милиции был приговорен к лишению свободы, в отношении него был вынесен оправдательный приговор, который затем отменил суд второй инстанции.





«20 тыс. руб. в 2009 году составляли около €400. Власти назначили компенсацию в десятки раз меньше, чем по аналогичным делам ранее назначал Европейский суд по правам человека. Заявитель считает, что справедливая компенсация морального вреда должна быть равна €11 тыс.», — отметил Глухов. Он также подчеркнул, что Иванов «не утратил статуса жертвы по статье 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод» («запрещение пыток»), поскольку «национальные власти не исполнили обязанность по назначению справедливой компенсации». Назначение низкой компенсации пострадавшим от пыток адвокат назвал системной проблемой российского правосудия.





Илья Рождественский.



