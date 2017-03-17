Головкин и Джейкобс прошли финальное взвешивание

Состоялась финальная церемония взвешивания перед боем казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО).





Вес Головкина составил 159,6 (72,4 килограмма), вес Джейкобса — 159,8 (72,5 кг).





Напомним, за месяц до боя Геннадий весил 165,1 фунта (74,9 кг), а его соперник — 174,8 (79,3 кг). Показатели боксеров за неделю до поединка были следующими: вес Головкина — 162 фунта (73,5 кг), вес Джейкобса — 167,8 (76,1 кг).





Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.







