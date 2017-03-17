Территория столичного аэропорта надежно защищена от воздействия весенних паводков

В настоящее время проводится прочистка имеющегося канала на ширину 3 м по дну и укрепление береговых откосов до канала «Нура-Есиль».

Столичные власти прокомментировали ситуацию на озере Майбалык. Обострение обстановки в весенний период обусловлено подъемом уровня воды в озере.





Поэтому в целях выработки действенных мер по недопущению подтопления объектов в районе столичного аэропорта в феврале нынешнего года проведены выездные совещания с участием представителей ответственных государственных органов, проведены инженерно-геодезические изыскания рельефа. В результате проведенной работы выработаны противопаводковые мероприятия, включенные в утвержденный акимом города Комплексный план мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории города Астаны в 2017 году.





Согласно плану, для снятия потенциальной вероятности переполнения озера и угрозы для столичного аэропорта часть воды из озера будет сбрасываться в канал «Нура-Есиль», что поспособствует исключению осложнения паводковой обстановки весеннего периода. В настоящее время проводится прочистка имеющегося канала на ширину 3 м по дну и укрепление береговых откосов до канала «Нура-Есиль» общей протяженностью 5 км, а также возводится насыпная дамба протяженностью 1,5 км вдоль береговой линии со стороны столичного аэропорта.





По словам специалистов, по состоянию на 17 марта обеспечен свободный объем порядка 132 млн куб. м в чаше Астанинского водохранилища.





Вместе с тем приняты меры по информированию руководителей объектов, расположенных в зоне возможного подтопления, о необходимости проведения своевременных предупредительных и инженерно-технических противопаводковых мероприятий.



