Казахстанец поставил несколько миллионов тенге на бой Головкин-Джейкобс

17 марта 2017, 19:45

Судя по коэффициентам, игрок останется в выигрыше, если сыграет одна из этих ставок.

В соцсетях появилось фото чека ставок казахстанца на бой Головкин-Джейкобс, сообщает Zakon.kz.

Игрок сделал четыре ставки на победу Головкина в четвертом, пятом, шестом и седьмом раунде на общую сумму в четыре миллиона тенге. Судя по коэффициентам, игрок останется в выигрыше, если сыграет одна из этих ставок.



Напомним, главный бой вечера состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square. По казахстанскому времени бой состоится в 09:40 утра 19 марта.

Сегодня боксеры прошли финальное взвешивание. Вес Головкина составил 159,6 (72,4 килограмма), вес Джейкобса — 159,8 (72,5 кг).

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