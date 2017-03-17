Казахстанец поставил несколько миллионов тенге на бой Головкин-Джейкобс

Судя по коэффициентам, игрок останется в выигрыше, если сыграет одна из этих ставок.

В соцсетях появилось фото чека ставок казахстанца на бой Головкин-Джейкобс,





Игрок сделал четыре ставки на победу Головкина в четвертом, пятом, шестом и седьмом раунде на общую сумму в четыре миллиона тенге. Судя по коэффициентам, игрок останется в выигрыше, если сыграет одна из этих ставок.







