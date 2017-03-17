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Трамп упрекнул Китай в недостаточной помощи в противодействии угрозе КНДР

17 марта 2017, 19:50

Американский президент считает, что КНДР "действует крайне жестоко", а Китай "делает так мало, чтобы помочь".


Президент США Дональд Трамп считает, что Китай предпринимает недостаточные меры для противодействия угрозе со стороны КНДР. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Северная Корея действует крайне жестко. Они продолжают "заигрывать" с США уже долгие годы. Китай делает так мало, чтобы помочь!" - написал Трамп.

Ранее 17 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной с главой МИД Южной Кореи Юн Бён Се пресс-конференции по итогам прошедших в Сеуле двусторонних переговоров заявил, что Вашингтон может принять ответные действия в отношении КНДР, если уровень угрозы с ее стороны возрастет. "Период стратегического терпения в отношении КНДР закончился. Мы рассматриваем широкий круг мер, как в области обеспечения безопасности, так и дипломатии", - добавил он.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян провел ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний.

В 2017 году КНДР также несколько раз запускала ракеты, в последний раз, 6 марта, они упали в исключительной экономической зоне Японии. На следующий день после этого командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на южнокорейской территории.

Фото: AFP 2017/ Brendan Smialowski.

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