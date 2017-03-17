Стали известны гонорары Головкина и Джейкобса за бой
17 марта 2017, 20:02
Не исключено, что боксеры еще получат проценты от продаж PPV.
Стали известны гонорары казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) за бой, передает Vesti.kz.
Так, Головкин получит 2,5 миллиона долларов, а Джейкобс - 1,75 миллиона. Их бой будет показываться по системе платных трансляций (PPV) на американском телеканале HBO, и не исключено, что боксеры получат процент от продаж.
В андекарте боя Головкин - Джейкобс пройдет еще один чемпионский поединок. Никарагуанец Роман "Чоколатито" Гонсалес (46-0, 38 КО) будет защищать пояс WBC в поединке против Висаксил Вангек из Таиланда (41-4-1, 38 КО). Чемпион получит 550 тысяч долларов, а претендент - всего 55 тысяч.
Бой Головкин - Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок Головкина ориентировочно стартует в 9:40.
Фото: BoxingScene.com.
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