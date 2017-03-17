Первая национальная телевизионная премия «Тумар» состоялась в Астане

Первая национальная телевизионная премия «Тумар» состоялась сегодня в Астане. В течение месяца организаторам поступило более 200 заявок в 12 номинациях. Среди них - «Лучшее документальное кино», «Лучший социальный проект»,«Лучшее ток-шоу», «Лучший телесериал» и так далее, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Организаторы премии – «Казмедиа центр» при поддержке МИК РК. Цель – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента через выявление самого качественного и актуального контента страны.





В состав жюри вошли заведующий кафедрой ЮНЕСКО ЕНУ им.Гумилева Гадильбек Шалахметов, генеральный директор АО «Телерадиокомплекс Президента РК» Ерлан Бекхожин, президент казахстанского пресс-клуба Асель Караулова, советник председателя сената парламента РК по вопросам взаимодействия со СМИ Бибигуль Жексенбай, общественный деятель, телеведущая, актриса, продюсер, директор благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие»» Аружан Саин, руководитель пресс-службы партии «НурОтан» Александр Аксютиц, режиссер, сценарист Лев Мариупольский, генеральный директор «Казмедиа центр» Мирболат Аюпов, сенатор парламента РК Жабал Ергалиев, журналист Имангали Нуртлеу и депутат мажилиса парламента Ирина Аронова, исполнительный директор национальной ассоциации телерадиовещателей Казахстана Шолпан Жаксыбаева, президент федерации казах курес РК Арман Шураев.





«Конкурс, это конечно всегда очень волнительно, но я уверенная, что каждый понимает, что главная победа — это любовь наших зрителей, - сказала во время своей речи Аружан Саин. - Это дело, которое каждый день делаете вы, и благодаря которой меняется жизнь наших людей. Вы поднимаете настроение, вы заставляете задумывать об очень важных вещах, помогаете людям которые попали в беду, и за это все, вам всем огромное спасибо. Также большое спасибо МИК РК, которое учредило эту премию, потому-что конкурс помогает нам расти, у нас есть возможность показать, что мы умеем, что делаем, видим к чему, нужно стремится, куда идти».





А по мнению депутата Ирины Ароновой, первая национальная телевизионная премия – событие республиканского масштаба.





«Сегодня замечательное событие, первая национальная премия в области телевидения. И это знаменательное событие не только для телевизионщиков, но и для всей страны. Это поистине историческое событие в нашей жизни. У великого казахского мыслителя Абая есть замечательные слова – мир без любви пуст. Наши замечательные номинанты с любовью относятся к тому делу, которому служат. А герои наших социальных программ делают этот мир добрее, светлее, и поистине влюблены в эту замечательную жизнь» - закончила свое выступление она.





По итогам закрытого голосования памятная статуэтка «Тумар» была вручена в 12 номинациях:





1. «Лучший социальный проект». Победитель - программа«АйтугаОнай», телеканал Казахстан.

2. «Лучшая региональная социальная программа». Победитель –программа «Город сегодня» телекомпании«Рика-тв», Актобе.

3. В номинации «Лучшая информационная программа» победитель – «Информбюро», 31 канал.

4. «Лучшая региональная информационная программа», - «Адаскандар», Атырау – Казахстан.

5. «Лучшей информационно-аналитической программой» стала «Арта-кз», телеканал Казахстан.

6. «Лучшая музыкальная программа» по мнению жюри транслируется на телеканале «Казах-тв» и называется «Музыкальный перформанс».

7. «Лучшая юмористическая программа» - «Кулегеш!», телеканал Балапан

8. «Лучшее документальное кино», по итогам голосования, - «Тайны и судьбы великих казахов», телеканала «Хабар».

9. Статуэтка за «Лучшее ток-шоу» досталась программе «Наша правда», КТК.

10. «Лучшим телевизионным сериалом» стала картина – «Аке», телеканала «Казахстан»

11. «За вклад в развитие телевидения» памятную статуэтку получил Султан Оразалы.

12. «Лучшим событием телевизионного сезона» стало появление бизнес телеканала «Атамекен».





Татьяна Ковалева, Астана.



