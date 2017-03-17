Мухамедиулы не показал бы своим детям «Красавицу и Чудовище»

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал сложности с выходом в казахстанский прокат картины «Красавица и Чудовище», резонанс вокруг которой произошел из-за «присутствия в фильме персонажа-гея» , передает , передает NewTimes.kz





Министр сообщил, что был создан совет экспертов, в который вошли Бауржан Шукенов (директор киносети «Арман» - прим. NT), руководство «Меломана», известные режиссеры. По словам главы МКС, они будут работать в «Казахфильме».





«Знаете, мы, конечно, не отвечаем за фильм, это не определяют сотрудники министерства. Это было бы неверно, чтобы мы определяли, насколько соответствует фильм для проката. Как эксперты сделают заключение, пожалуйста, я могу вам дать список более шире», — сказал Мухамедиулы.





«Какое решение вынесут - сообщим. Вопрос очень непростой. Срок - не самое главное, действительно, чтобы этот фильм не нанес ущерб. Если скажут, что он соответствует категории 16+ или 18+, это только эксперты могут определить. На основе их заключения мы будем выдавать удостоверение на прокат», — добавил министр.





«Я вырос на классических традициях, как вы сами знаете, я виолончелист, предпочитаю классические фильмы, классическую литературу, конечно же, я своих детей воспитываю на другой литературе», — отметил он.





На вопрос, показал бы картину своим детям, министр ответил:





«Да, конечно, у Диснея есть очень хорошие фильмы. Но где есть сомнения, конечно, зачем, портить детскую... У каждого родителя свои взгляды. Но я вырос на классических традициях», — заключил Мухамедиулы.





Напомним , сегодня в кинотеатрах страны исчезла возможность приобрести билеты на фильм «Красавица и Чудовище». В службе онлайн – продаж сообщили, что министерство культуры Казахстана запретило показ фильма на неопределенный срок.





Позже в компании «Меломан» объяснили сложности с выходом в казахстанский прокат данной картины, резонанс вокруг которой произошел из-за «присутствия в фильме персонажа-гея».





«Фильм не запретили к показу и не сняли с проката. Мы просто ожидаем прокатное удостоверение. (...) Сейчас мы проходим процедуру получения прокатного удостоверения, экспертная группа просматривает фильм. Сегодня в Алматы экспертный совет также отсмотрит фильм и вынесет вердикт. Это обычный рабочий режим, просто в данном случае он оказался немного сложнее. Но фильм, повторюсь, пока не запрещен», — пояснил Голенко.



