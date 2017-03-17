Мужчина повесился в Акмолинской области, опасаясь психбольницы
17 марта 2017, 20:26
Покончивший с жизнью мужчина оставил предсмертную записку с объяснением причин своего поступка.
В Акмолинской области мужчина покончил жизнь самоубийством, опасаясь оказаться в психиатрической больнице, сообщил Sputniк Казахстан источник в правоохранительных органах.
Суицид произошел в селе Коянды Целиноградского района.
"Во времянке покончил жизнь самоубийством через повешение мужчина 1981 года рождения. Имеется предсмертная записка, в которой говорится, что у него болит голова и он опасается, что его поместят в психбольницу", — рассказал собеседник.
Тело без признаков насильственной смерти направлено в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков.
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