Мужчина повесился в Акмолинской области, опасаясь психбольницы

Покончивший с жизнью мужчина оставил предсмертную записку с объяснением причин своего поступка.

В Акмолинской области мужчина покончил жизнь самоубийством, опасаясь оказаться в психиатрической больнице, сообщил сообщил Sputniк Казахстан источник в правоохранительных органах.





Суицид произошел в селе Коянды Целиноградского района.





"Во времянке покончил жизнь самоубийством через повешение мужчина 1981 года рождения. Имеется предсмертная записка, в которой говорится, что у него болит голова и он опасается, что его поместят в психбольницу", — рассказал собеседник.





Тело без признаков насильственной смерти направлено в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза.



