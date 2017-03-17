ЕС призвал все страны ООН присоединиться к санкциям по Крыму

К третьей годовщине присоединения Крыма к России страны ЕС призвали весь остальной мир поддержать блокаду полуострова. От Москвы же Брюссель ждет прекращения репрессий против активистов.

В преддверие трехлетней годовщины присоединения Крыма к России, которая будет отмечаться 18 марта, Евросоюз выступил с заявлением, осуждающим «незаконную аннексию» полуострова и состояние прав человека в Крыму. Документ опубликован на русском языке на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS), пишет пишет РБК





В заявлении подчеркивается, что оно сделано главой службы Федерикой Могерини от имени всего Евросоюза. Это значит, что текст документа согласован министрами иностранных дел всех 28 стран объединения.





«За прошедший год продолжающаяся милитаризация полуострова продолжила влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря, а ситуация с правами человека на Крымском полуострове продолжила ухудшаться», — гласит заявление ЕС.





Как и годом ранее, Брюссель призывает все страны, входящие в ООН, присоединиться к режиму санкций, что основано на резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, осуждающей проведение «незаконного референдума» и последующее присоединение Крыма к России.





Кроме того, министры стран ЕС напомнили о том, что за последний год Генассамблея ООН приняла еще одну резолюцию по Крыму, касающуюся прав человека. В резолюции 71/205 от 19 декабря 2016 года Генассамблея осудила «дискриминационные практики» российских властей и призвала генсека ООН «найти пути и средства» для отправки в Крым миссии международных наблюдателей.





Говоря о нарушении прав человека, Брюссель призывает Россию снять обвинения с крымско-татарских активистов, заместителей председателя меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.





Чийгоз был задержан в январе 2015 года по подозрению в организации массовых беспорядков. В декабре 2016 года Крымский суд продлил ему арест до 8 апреля 2017 года. Умерова арестовали в мае 2016 года по обвинениям в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В сентябре он был выпущен под подписку о невыезде.





ЕС также обращает внимание на режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которых российский Военный суд приговорил в августе 2015 года к 20 и десяти годам соответственно за «создание террористического сообщества». Брюссель вновь призвал к немедленному их освобождению.





Накануне к третьей годовщине крымского референдума 16 марта 2014 года свое заявление обнародовал Госдепартамент США. «Крым — это часть Украины. США вновь осуждают российскую оккупацию полуострова и призывают немедленно ее прекратить, — заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер. — Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не передаст полуостров обратно Украине».



