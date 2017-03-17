Казахстан на $41 млн поддержит адаптацию Кыргызстана в ЕАЭС

Средства пойдут на модернизацию и дооснащение контрольно-пропускных пунктов и лабораторий в Кыргызстане.

Республика Казахстан и Кыргызская Республика подписали документы о предоставлении технической и финансовой помощи Кыргызстану в процессе адаптации экономики страны в связи с ее членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщила пресс-служба Евразийской экономической комисии.





Казахстан увеличит объемы финансовой поддержки с 7 до 41 миллиона долларов. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, в том числе на строительство, модернизацию и дооснащение контрольно-пропускных пунктов и лабораторий в Кыргызской Республике.





"Мы надеемся, что поддержка со стороны государств ЕАЭС позволит нам в максимально короткие сроки воспользоваться всеми преимуществами интеграции, увеличить участие предприятий республики во взаимной торговле и повысить уровень жизни в стране. Я рад, что договоренности, которые были достигнуты на уровне президентов, воплотились в подписанные сегодня соглашения", — отметил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов.





По его словам, средства от Казахстана будут направлены на модернизацию и развитие необходимой инфраструктуры, в частности, ветеринарных и фитосанитарных лабораторий.





Кроме того, Кыргызстан и Казахстан согласовали уполномоченные органы, которые будут определять условия и форматы предоставления помощи. Ими стали министерство экономики Кр и министерство финансов РК.





Расширение перечня товаров из КР в РК





Ранее Казахстан расширил с 1 января 2017 года перечень продукции из Кыргызстана, разрешенной к ввозу, по 86 группам товаров, которые произведены кыргызстанскими предприятиями из соответствующего реестра предприятий ЕАЭС. До этого ввоз был разрешен только в пять областей и по 14 группам.





"С февраля этого года разрешены к ввозу на территорию Казахстана 46 групп товаров, подлежащих ветеринарному контролю и расширен перечень разрешенных к ввозу на территорию пяти областей Казахстана товаров до 39 групп", — сообщал ранее премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.





В частности, было подписано соглашение о досрочном предоставлении унифицированного железнодорожного тарифа при перевозках грузов транзитом через Казахстан. Оно вступило в силу в январе этого года. По оценкам экспертов, досрочное применение норм соглашения позволит кыргызским грузоотправителям сэкономить порядка 60 миллионов долларов.

Кыргызстану в рамках переходного, адаптационного периода к условиям Евразийского экономического союза уже оказывается помощь со стороны Российской Федерации. Создан Российско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в 500 миллионов долларов.

Для решения вопросов по интеграции Кыргызстана в ЕАЭС Российской Федерацией выделены 200 миллионов долларов в качестве технической помощи. Соответствующее соглашение было подписано в Бишкеке в апреле 2015 года.







