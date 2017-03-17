Даурен Абаев вручил казахстанскую премию «Тумар нашумевшему мюзиклу «Ла-ла-Лэнд»

Министр информации и коммуникаций РК вручал награду в номинации «Лучшее событие телевизионного сезона», и задержав интригу пошутил, наградив мюзикл.

Даурен Абаев не удержался во время вручения первой национальной телевизионной премии «Тумар», и в шутку вручил награду нашумевшему мюзиклу «Ла-ла-Лэнд», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Министр информации и коммуникаций РК вручал награду в номинации «Лучшее событие телевизионного сезона», и задержав интригу пошутил, объявив:





«Лучшее событие телевизионного сезона – «Ла-ла-Лэнд». Извините, - добавил он, после того, как смех в зале стих. - Не удержался от этой шутки, вы так запомните мое выступление. Я надеюсь, этот момент смонтируют»





«Для меня, как для министра большая честь находится здесь с вами, большая есть вручать эту награду» - сказал он.





Напомним, сегодня в Астане проходила первая национальная премия «Тумар» в области телевидения, где памятные статуэтки вручали телевизионщикам в 12 номинациях.





Татьяна Ковалева, Астана.



