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Даурен Абаев вручил казахстанскую премию «Тумар нашумевшему мюзиклу «Ла-ла-Лэнд»

17 марта 2017, 21:13

Министр информации и коммуникаций РК вручал награду в номинации «Лучшее событие телевизионного сезона», и задержав интригу пошутил, наградив мюзикл.


Даурен Абаев не удержался во время вручения первой национальной телевизионной премии «Тумар», и в шутку вручил награду нашумевшему мюзиклу «Ла-ла-Лэнд», передает корреспондент Zakon.kz.

Министр информации и коммуникаций РК вручал награду в номинации «Лучшее событие телевизионного сезона», и задержав интригу пошутил, объявив:

«Лучшее событие телевизионного сезона – «Ла-ла-Лэнд». Извините, - добавил он, после того, как смех в зале стих. - Не удержался от этой шутки, вы так запомните мое выступление. Я надеюсь, этот момент смонтируют»

«Для меня, как для министра большая честь находится здесь с вами, большая есть вручать эту награду» - сказал он.

Напомним, сегодня в Астане проходила первая национальная премия «Тумар» в области телевидения, где памятные статуэтки вручали телевизионщикам в 12 номинациях.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: thr.ru.

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