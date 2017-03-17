Даурен Абаев вручил казахстанскую премию «Тумар нашумевшему мюзиклу «Ла-ла-Лэнд»
17 марта 2017, 21:13
Министр информации и коммуникаций РК вручал награду в номинации «Лучшее событие телевизионного сезона», и задержав интригу пошутил, наградив мюзикл.
Даурен Абаев не удержался во время вручения первой национальной телевизионной премии «Тумар», и в шутку вручил награду нашумевшему мюзиклу «Ла-ла-Лэнд», передает корреспондент Zakon.kz.
Министр информации и коммуникаций РК вручал награду в номинации «Лучшее событие телевизионного сезона», и задержав интригу пошутил, объявив:
«Лучшее событие телевизионного сезона – «Ла-ла-Лэнд». Извините, - добавил он, после того, как смех в зале стих. - Не удержался от этой шутки, вы так запомните мое выступление. Я надеюсь, этот момент смонтируют»
«Для меня, как для министра большая честь находится здесь с вами, большая есть вручать эту награду» - сказал он.
Напомним, сегодня в Астане проходила первая национальная премия «Тумар» в области телевидения, где памятные статуэтки вручали телевизионщикам в 12 номинациях.
Татьяна Ковалева, Астана.
Фото: thr.ru.
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