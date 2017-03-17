Актюбинская заложница рассказала правду о спецоперации

Оказавшаяся в заложниках администратор актюбинской стоматологии рассказала журналистам о спецоперации по ее освобождению.





Ранее судимый 24-летний мужчина 14 марта ворвался в помещение стоматологии и захватил девушку-администратора в заложницы, приставив к горлу нож. Он требовал доставить к нему бывшую жену, с которой за неделю до этого был оформлен развод. В случае отказа он угрожал зарезать заложницу. После пятичасовых безуспешных переговоров мужчина был застрелен. Женщина освобождена и не пострадала при спецоперации, но, как сообщала полиция, она получила сильнейший стресс.





Спустя три дня потерпевшая, назвавшаяся Асем, выступила перед СМИ и рассказала о произошедшем. В частности, женщина опровергла появившуюся в СМИ версию о необоснованности штурма и ликвидации злоумышленника.





"Все что происходило, это было жутко, ужасно. Это словами не передать. Как поступили полицейские — не мне судить. Я лишь могу сказать, что я им благодарна, потому что был выбор — если не он, значит я. Я просто благодарна, что осталась в живых", — сказала бывшая заложница.





В своем выступлении Асем выразила недовольство тем, что один из телеканалов, некорректно интерпретировал ее слова, используя в сюжету съемку скрытой камерой.





"Честно говоря, я возмущена. Вчера ко мне домой постучались. Никакого интервью я не давала, я отказалась. Я лишь сказала, что этот человек мне не нанес физических повреждений. Я не могу на него грешить и врать, что он меня избивал. Но тем не менее, моя жизнь была под угрозой. И эти люди (журналисты) мою фразу (вырвали из контекста). И так все выставили", — утверждает женщина.





По словам заместителя начальника ДВД Ерната Калиакпарова, органами расследования допрошены потерпевшие, свидетели по данному делу, назначены экспертизы.





"После получения результатов экспертизы будет дана окончательная правовая оценка данному факту. По факту применения табельного оружия, как установлено законом, также будет проведена экспертиза", — прокомментировал Калиакпаров.





Также полицией ведется проверка по факту размещения в интернете видеозаписи переговоров с преступником.







