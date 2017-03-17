Назарбаев в шутку сравнил выборы с женитьбой
17 марта 2017, 21:55
"Есть хорошее выражение – после хороших выборов и женитьбы не всегда получаешь то, что хотел", - пошутил Президент.
Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями отечественных и международных СМИ ответил на вопрос ожидать ли досрочных парламентских выборов в стране. Фрагмент видеозаписи был опубликован на официальной странице Акорды в Facebook, передает Zakon.kz.
"Принят закон о Конституционных изменениях. Правительство и парламент наделены дополнительными полномочиями. Выборы досрочные будут?", - поинтересовалась у Главы государства руководитель МИА "Казинформ" Асель Тулегенова
"Есть хорошее выражение – после хороших выборов и женитьбы не всегда получаешь то, что хотел. Поэтому, почему люди жаждут новых выборов, парламент избран до 2021 года, он будет весь свой срок работать", - ответил Нурсултан Назарбаев.
Напомним, 16 марта Президент РК провел встречу с представителями республиканских СМИ.
Фото: кадр из видео.
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