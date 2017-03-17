Назарбаев в шутку сравнил выборы с женитьбой

"Есть хорошее выражение – после хороших выборов и женитьбы не всегда получаешь то, что хотел", - пошутил Президент.

Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями отечественных и международных СМИ ответил на вопрос ожидать ли досрочных парламентских выборов в стране.





"Принят закон о Конституционных изменениях. Правительство и парламент наделены дополнительными полномочиями. Выборы досрочные будут?", - поинтересовалась у Главы государства руководитель МИА " Казинформ " Асель Тулегенова





"Есть хорошее выражение – после хороших выборов и женитьбы не всегда получаешь то, что хотел. Поэтому, почему люди жаждут новых выборов, парламент избран до 2021 года, он будет весь свой срок работать", - ответил Нурсултан Назарбаев.





Напомним, 16 марта Президент РК провел встречу с представителями республиканских СМИ.









Фото: кадр из видео.