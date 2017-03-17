Баян Максаткызы прошлась по красной дорожке с женихом

Известный казахстанский продюсер и телеведущая Баян Максаткызы стала специальным гостем первой Национальной телевизионной премии «Тумар», сообщает сообщает Казинформ





На премию «Тумар» Баян пришла вместе со своим женихом - бизнесменом Турсенгали Алагузовым.





«Для нас главной наградой всегда была улыбка и благодарность зрителя. Мы все к этому стремимся. Но когда тебя уже профессионально отмечают, твой труд, когда оценивается высокими специалистами в этой области, это, конечно, совершенно другие эмоции. Я считаю, что эта премия просто необходима для нас, телевизионщиков, чтобы мы работали лучше, чтобы конкуренции у нас была здоровая. Я верю, что все будет открыто, честно и победят достойные», - сказал она перед началом мероприятия.





Теледива не стала оценивать уровень проведения премии, так как сама церемония ещё не завершилась. На вопрос об уровне казахстанского телевидения, Баян Максаткызы отметила его постоянное развитие.





«Казахстанское телевидение, как и думающий человек, всегда находится в развитии. Сравнивая с тем, что телевидение делало 20 лет назад, сейчас оно, конечно, на совершенно другом уровне. И это нормально. Сейчас уже можно отметить какие-то телевизионные проекты, которые сделаны интересно. Есть хороший развлекательный формат, который делается по франчайзингу. Я думаю, мы не уступаем в каких-то деталях. В целом мы развиваемся, и это хорошо», - подчеркнула она. При этом она не смогла выделить ни один ТВ-проект, так как выпала из профессиональной деятельности на весь 2016 год. «Поэтому сейчас говорить о том, что я влюбилась в этот проект или тот, не смогу», - призналась телеведущая.





Как сообщалось ранее, планируется, что свадьба Баян и Турсенгали состоится в апреле. Продюсер возьмёт фамилию Алагузова.





Анель Касымова.



