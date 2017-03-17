Президент о Бишимбаеве и Нурабаеве: Все украденное будет возвращено государству

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев заверил казахстанцев, что правоохранительные органы "не зря кушают свой хлеб" и выявляют коррупционеров.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал арест бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, а также задержание главы комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбая Нурабаева.





Глава государства ранее провел встречу с представителями республиканских СМИ.





"Молодые ребята, которых обучили, все сделали… Суд еще не сказал свое слово… Министр экономики — молодой, болашаковец, попался прямо серьезно. Вместе со своими товарищами, друзьями организовали коррупционную группу, сейчас идет следствие", — сказал Назарбаев на встрече, запись которой транслировали по телевидению в пятницу вечером.





"Недавно выявили комитет геологии. Специально создали комитет геологии, потому что казахстанская земля еще лежит нетронутая. То, что открыто — это мизерная часть, геологи должны работать в поисках. Создан этот комитет, и его руководитель перспективные месторождения стал раздавать своим", — добавил глава государства. Он призвал казахстанцев не думать, что никто не наблюдает за происходящим.





"За госслужащими есть много глаз, люди смотрят, правоохранительные органы, которые не зря кушают свой хлеб, тоже смотрят за ними. Все это украденное будет возвращено государству, и все равно нарушивший человек получит свое", — отметил президент.





Работа по борьбе с коррупцией не будет останавливаться "день и ночь", добавил Назарбаев.





"Все время будем делать так, чтобы очищать страну от такого зла", — сказал он.





По словам Назарбаева, с коррупцией борются во всем мире, ни одно государство не может сказать, что оно на 100% победило коррупцию.





"В-основном в молодых государствах, только создающих свою экономику особенно это зло очень большое", — заметил он.





Глава государства отметил, что в рамках борьбы с коррупцией госслужащим необходима достойная зарплата, на которую он мог бы прокормит себя и семью.





"Во-вторых, сейчас идет сито такое: все они сдают экзамены через конкурс, через меритократию. Не просто кого-то взял за волосы и посадил по блату, а чтобы он прошел", — заключил Назарбаев.







