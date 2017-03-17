Президент высказался о конкурентоспособности казахстанских товаров

Президент РК Нурсултан Назарбаев в интервью казахстанским СМИ разъяснил, как добиваться конкурентоспособности отечественных товаров, сообщает сообщает Казинформ





"Чтобы изделие было конкурентоспособным, нужны две вещи. Цена должна быть подходящая, и качество высокое. Качество создается только новыми технологиями. Нужно изучать мировой опыт. Цена создается повышением производительности труда. То есть, надо менять оборудование, машины, механизмы на предприятиях, которые стоят, на те, которые меньше потребляют энергии, воды, меньшим количеством людей. И тогда цена товара будет ниже, будет конкурентоспособной. Как раз этому мы должны учить. Например, стали собирать казахстанские автомобили, мы их продаем везде. Это тоже окошко, можно сказать. Начали вывозить мясо - говядину. Я знаю, что некоторые товары легкой и пищевой промышленности стали выходить на зарубежный рынок, и считаются хорошими. Без минеральных удобрений, экологически чистые", - сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент подчеркнул, что Правительство должно поддерживать экспортоориентированные предприятия, как это и делается в других странах. По словам Главы государства, развитие бизнеса очень важно для страны, для этого предоставляются кредиты и субсидии, в том числе и сельским предпринимателям. Нурсултан Назарбаев сообщил также, что дал поручение акимам заняться обучением людей ведению бизнеса, с учетом местных условий.





В целом, как отметил Президент, нужно стремиться к тому, чтобы доля малого и среднего бизнеса в экономике достигала 70 процентов, как в развитых странах.





Мейрамбек Байгарин.



