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Глава государства рассказал притчу о бизнесмене попавшем в рай и ад

18 марта 2017, 00:00

Он отметил, что развитие бизнеса в стране - это очень большой вопрос.


Президент Казахстана в ходе встречи с журналистами в Акорде рассказал притчу о бизнесмене, побывавшем в аду и раю, передает Zakon.kz. Запись интервью транслировалась в эфире телеканала "Хабар".

По словам Назарбаева, государство и бизнес должны получать прибыль, взаимно что-то давая друг другу.

"Есть такая присказка насчет бизнесменов. Один бизнесмен был очень успешный много помогал людям, много благотворительности делал. За это Бог решил его поощрить: "Я тебе разрешу посмотреть рай и ад и потом выбрать". Бизнесмен посмотрел ад. Смотрит, стол весь накрыт, и выпить есть, и что закусить есть. Но стоит шум-гам, никто никого не слушает. Когда присмотрелся, за их грехи Бог сделал так, чтобы у них руки не сгибались, чтобы кушать. Есть еда, не может взять, от этого голодные, возмущенные - орут друг на друга. Теперь пойдем в рай. В раю тоже накрыт стол, все люди сидят, уже наелись, все задремали сидят в своих креслах от скуки от всего этого. Бизнесмен говорит: "Пошлите меня в ад. Я научу их кормить друг друга". Это был великий бизнесмен. Кому-то что-то давая, ты можешь взять, вот в чем суть этого дела. Точно также бизнес и государство должны, взаимно давая друг другу, получать нормальную прибыль", - рассказал Президент.

Он отметил, что развитие бизнеса в стране - это очень большой вопрос. Создаются все условия для ведения бизнеса. Удешевленные кредиты, субсидирование ставок, микрокредиты в селах для самозанятого населения и прочее.

Президент также подчеркнул, что дал акимам поручение - заняться обучением людей.

"Мы сделали список ста бизнес дел. Они приходят в деревню и говорят, вот у тебя здесь в ауле можно заняться этим и этим, это необходимо. начинают учить их, как это делать, где взять кредит, микрокредиты где находятся, чем заниматься. Вот что нам нужно делать - учить людей", - сказал Назарбаев.

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