S&P ожидает переизбрания Путина президентом России в 2018 году

Дмитрий Песков в феврале ответил, что тема участия Путина в президентских выборах пока не стоит в кремлевской повестке дня.

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает, что президент России Владимир Путин будет переизбран на этот пост в 2018 году, говорится в сообщении рейтингового агентства, передает передает РИА Новости





На вопрос об участии Путина в президентских выборах 2018 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков в феврале ответил, что эта тема пока не стоит в кремлевской повестке дня.





"Мы ожидаем, что Владимир Путин будет переизбран в 2018 году. На наш взгляд, политическая власть высоко централизована, система сдержек и противовесов ограничена", — пишет агентство. При этом S&P отмечает, что рейтинг поддержки Путина составляет 84%.





О своих планах участвовать в президентской гонке уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться. Партия "Яблоко" ранее также приняла решение о выдвижении Григория Явлинского. В "Справедливой России" заявили, что выдвинут своего кандидата на партийном съезде осенью.



