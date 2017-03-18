S&P ожидает переизбрания Путина президентом России в 2018 году
18 марта 2017, 00:32
Дмитрий Песков в феврале ответил, что тема участия Путина в президентских выборах пока не стоит в кремлевской повестке дня.
Международное рейтинговое агентство S&P ожидает, что президент России Владимир Путин будет переизбран на этот пост в 2018 году, говорится в сообщении рейтингового агентства, передает РИА Новости.
На вопрос об участии Путина в президентских выборах 2018 года его пресс-секретарь Дмитрий Песков в феврале ответил, что эта тема пока не стоит в кремлевской повестке дня.
"Мы ожидаем, что Владимир Путин будет переизбран в 2018 году. На наш взгляд, политическая власть высоко централизована, система сдержек и противовесов ограничена", — пишет агентство. При этом S&P отмечает, что рейтинг поддержки Путина составляет 84%.
О своих планах участвовать в президентской гонке уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться. Партия "Яблоко" ранее также приняла решение о выдвижении Григория Явлинского. В "Справедливой России" заявили, что выдвинут своего кандидата на партийном съезде осенью.
Фото: РИА Новости. Михаил Климентьев.
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