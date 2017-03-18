Назарбаев прокомментировал высказывания Атамбаева

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал высказывания Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о блокаде Кыргызской Республики, сообщает сообщает Казинформ





«Недавно наш Премьер-Министр побывал в Кыргызстане, Атамбаев его принял. Он сказал, что был недостаток, но зачем обращать на это сильное внимание. С другой стороны есть слова великого Абая, что кыргызы и казахи являются родными, и нет тех, кто этого не поддерживает. Мы являемся соседними странами. Президенты и главы государств уйдут, а наши народы останутся, поэтому на это не надо обращать сильного внимания. У них сейчас проходят выборы, все меняется, в таком положении бывают такие моменты», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью представителям отечественных СМИ.





Глава государства отметил, что глава Кыргызстана говорил о ситуации в 2010 году.





«Когда у них был переворот, когда они свергли законного Президента и выгнали из страны. Были выпущены из тюрем заключенные, которые двинулись и в нашу сторону, конечно, мы закрыли границу. Если в будущем повторится такая же ситуация, мы опять закроем границу. Какое государство не закроет границу в таком положении? Сегодня и Турция закрывает границы, а в то время границу с Кыргызстаном закрыл и Узбекистан, и Таджикистан, поэтому в этом нет виноватых, всему виной было положение в этом государстве», - пояснил Нурсултан Назарбаев.





Президент добавил, что Казахстан всегда старался оказать помощь Кыргызстану.





«Во избежание гражданской войны в Кыргызстане я вывез Бакиева. Вокруг этих событий стояла большая вооруженная группа, когда они собирались в Бишкек, чтобы все разгромить и разрушить, тогда эту республику возглавляла Отумбаева, я, заручившись ее письмом, которое у нас есть, где она просит вывезти его (Бакиева), послал военных и вертолеты и вывез его. Поэтому не надо обращать внимания на такие высказывания. Чтобы быть политиком, необходимо быть толстокожим как слон, чтобы не обращать внимания на такие вещи. Конечно, раз ты Глава государства - надо говорить, прежде подумав, и быть осторожным. Но, я не думаю, что из-за этого испортятся отношения между нашими странами. Мы им помогали и будем помогать. Недавно мы выделили 40 млн долларов (Кыргызстану) для запуска лабораторий на границе, чтобы они могли к нам завозить свое мясо и молоко. Когда у них в Оше было все разрушено, я отправлял деньги на постройку двух школ, мы им выделяем и гуманитарную помощь. Мы все являемся родственными народами - и Кыргызстан, и Туркменистан, и Узбекистан. Мы должны сохранить свою дружбу!» - резюмировал Нурсултан Назарбаев.





Серик Сабеков.



