Президент рассказал, как ему пришла идея назвать столицу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как ему пришла идея назвать столицу Астаной.





Глава государства вспомнил, как в 1994 году он поставил в парламенте вопрос о переносе столицы из Алматы. Он изучил более 50 параметров, которым должна соответствовать столица: находиться в наибольшем центре, иметь транспортные коммуникации, водные ресурсы, промышленность и так далее. По всем этим параметрам подошла Астана.





"Учитывая, что я своих лучших 20 лет молодости провел в Караганде, Темиртау, конечно, сразу у меня мысль была: Караганда. Но половина города Караганды подработана углем, они опустились, одни ямы, оттуда газы. Река нужна была в моих мыслях, чтобы по городу посередине текла, украшает, во всем мире так", — сказал Назарбаев на встрече с представителями республиканских СМИ, запись которой транслировали по телевидению в пятницу вечером.





"Мне обычно приходят мысли ночью, у меня рядом стоят диктофон или блокнот, сразу записываю, чтобы не забыть. И мне пришла мысль назвать "Астана". Конечно, есть тавтология: Астана — это по-казахски столица. Во-первых, на казахском, русском, английском хорошо пишется название. Никаких вопросов нет. Поэтому какая необходимость его менять?", — заключил Назарбаев.





Депутаты, обсуждая проект поправок в Конституцию Казахстана 3 марта, подняли вопрос об отображении имени президента Нурсултана Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны, в частности, столичного аэропорта. Прежде отражение имени первого президента РК в названии столицы депутаты обсуждали в рамках принятия декларации 25-летия независимости РК. Предлагалось переименовать Астану в "Нурсултан" или "Назарбаев". Но президент позже отверг эту идею, поблагодарив народ и депутатов.







