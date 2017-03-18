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Трамп: у США будет сильнейшая армия в истории

18 марта 2017, 00:53

Президент выразил мнение, что такое предвыборное обещание стало одной из причин его победы на выборах в 2016 году.


Президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации будет создана самая сильная армия в истории, которую, как он надеется, не придется использовать, сообщает РИА Новости.

"Строительство армии – это то, что мы будем делать. И мы будем сильнее, чем когда-либо ранее. Надеюсь, нам не придется использовать ее (армию)", — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент выразил мнение, что такое предвыборное обещание стало одной из причин его победы на выборах в 2016 году.

Фото: Flickr/ U.S. Army/Jason Johnston.

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