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Анекдот о переехавших в Астану чиновниках рассказал Назарбаев

18 марта 2017, 01:07

Нурсултан Назарбаев, как известно, частенько рассказывает анекдоты на неофициальных встречах. Не стало исключением и встреча с казахстанскими журналистами.


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал анекдот о государственных служащих, которые переехали из Алматы в Астану после передислокации столицы.

"Построили один дом для чиновников. Первый год, второй год. Как суббота — все в самолет, в Алматы. Подошло 8 марта, говорю — хоть кто-нибудь если уедет в Алматы, больше не возвращайтесь. С женами сюда. А жен там оставили, сами приехали", — сказал Назарбаев на встрече с представителями республиканских СМИ, запись которой транслировали по телевидению в пятницу вечером.

Он отметил, что на эту тему создано много анекдотов.

"Когда уже выросшие дети стали жениться, с папой советуются:
— Я хочу на такой-то жениться.
— Кто она? Кто ее родители?
— Мама работает в министерстве транспорта.
— Нельзя, сынок.
— Почему?
— Это сестра твоя", — начал президент.

"Так несколько раз он не мог жениться. Потом с матерью поделился. Она ему говорит: "Женись, потому что ты тоже не от него", — смеясь рассказал Назарбаев.

Столица Казахстана была перенесена из Алматы в нынешнюю Астану в декабре 1997 года. Международная презентация Астаны, как столицы республики, состоялась 10 июня 1998 года.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: пресс-служба Акорды.

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