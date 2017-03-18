Президент РК прокомментировал последние кадровые перестановки

Президент РК Нурсултан Назарбаев высказался по поводу последних кадровых перестановок, передает передает Казинформ





«Я ставлю и назначаю не потому, что я хочу его потом освободить. Я назначаю потому, что он потом будет долго работать и будет приносить пользу. Надо руководителю держать возле себя людей, которые приносят успех, выполняют поставленные задачи . Если они приносят тебе вопросы «Как это делать?», значит он сам стал проблемой для тебя. От проблем, как известно, надо стараться избавляться, только поэтому приходится освобождаться. Одни проваливают себя, другие на пенсию уходят, третьих переводим, повышаем, параллельно переводим. Есть очень хорошие успешные люди у нас хорошо работающие. Поэтому перестановки - это жизнь, ничего застывшего нет», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью представителям отечественных СМИ.





Глава государства высказался по поводу конкретных перестановок, произошедших в стране.





«Аким Мангистау сам попросился стать первым заместителем, Кулагин сам попросился - сказав, что достиг пенсионного возраста, везде поработал, поблагодарив за это. В Караганде (бывший аким региона) Абдибеков заменил скончавшегося Козы-Корпеша (Джамбурчин - бывший глава Счетного комитета), вместо него мы назначили уроженца карагандинского региона, опытного человека, думаю, все они будут хорошо работать. Если посмотреть на сегодняшних членов Правительства - все они 1970, 72-го, 73-го годов рождения. То есть, они находятся в полном расцвете сил, мы назначили их, чтобы они работали во благо народа», - пояснил Нурсултан Назарбаев.





Серик Сабеков.



