"Сарыарка" обыграла "Зауралье" и сравняла счет в серии плей-офф ВХЛ
18 марта 2017, 01:20
Карагандинцы играли в гостях.
Карагандинская "Сарыарка" обыграла курганское "Зауралье" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф ВХЛ, передает Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 17 марта, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Авторами заброшенных шайб "Сарыарки" стали Олег Ломако (8-я минута), Даниил Ердаков (40-я) и Иван Груздев (42-я, в большинстве).
Таким образом, после четырех матчей счет в серии до четырех побед стал равным - 2:2. Следующая игра пройдет 20 марта в Караганде и начнется в 19:00 по местному времени.
Сегодня, 17 марта, свой четвертый матч в серии проведет и усть-каменогорское "Торпедо". Игра с "Динамо" в Санкт-Петербурге начнется в 22:30. На данный момент российский клуб лидирует в серии - 2:1.
Фото: официальный сайт ВХЛ.
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