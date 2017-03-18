Подозреваемый в хакерских атаках уроженец Казахстана может выйти под залог в Канаде
18 марта 2017, 01:33
Адвокат Амедео Ди Карло отметил, что Карим Баратов умный и успешный парень, который попал в кибер-медиабезумство, полное необоснованных обвинений.
Адвокаты будут добиваться выхода под залог 22-летнего Карима Баратова, арестованного в Канаде по делу о хакерских атаках на портал Yahoo в 2014 году. Об этом сообщил один из адвокатов молодого человека Амедео Ди Карло, передает ТАСС.
"Он умный и успешный парень, который попал в кибер-медиабезумство, полное необоснованных обвинений", - цитирует заявление адвоката телеканал CBC. Юрист также сообщил, что защита будет добиваться того, чтобы их клиент не был экстрадирован в США, власти которых предъявили ему обвинения 15 марта.
Ди Карло уточнил, что Баратова по видеосвязи заслушает суд Гамильтона. На заседании будет объявлена дата начала слушаний о возможном выходе его под залог. По словам адвоката, они должны пройти 5 апреля.
"СМИ и США уже приложили достаточно усилий, чтобы исказить правду о том, кто такой Карим Баратов. Мы считаем, что его сделали политическим козлом отпущения", - заявил Ди Карло. Он подчеркнул, что защита будет требовать справедливого судебного разбирательства и скорейшего освобождения своего клиента.
Даниил Студнев.
Фото: nationalpost.com.
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