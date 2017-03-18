Нурсултан Назарбаев высказался о миротворчестве Казахстана
18 марта 2017, 01:43
Самое большое, чему мы должны радоваться, - это то, что в Астане мы договорились прекратить стрельбу в Сирии, - отметил Глава государства.
Казахстан с 1 января вступил в права непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. Президент Нурсултан Назарбаев считает, что такое доверие к республике мир проявил неспроста, сообщает Казинформ.
«Доверие вытекает из стабильности за время независимости, дружественных отношений народа со всеми странами мира, а также предпринимаемых попыток урегулировать конфликты соседей. К примеру, в Кыргызстане, Нагорном Карабахе, между Украиной и Россией. (...) Мирное своё направление и мысли мы объявили всему земному шару (...) Обращаются за миротворческими делами к Казахстану, и мы этим занимаемся. Мы инициировали Совещание по мерам доверия в Азии, от нас исходит евразийская интеграция, ШОС», - сказал Президент в ходе интервью казахстанским СМИ.
«Самое большое, чему мы должны радоваться, - это то, что в Астане мы договорились прекратить стрельбу (в Сирии). Именно в Астане. Как можно спокойно жить и радоваться, когда рядом есть те, которые умирают с голода? (...) Террористы, бандиты, экстремисты возникают там, где нет власти, поскольку им удобно там жить. Захватили земли - кусок Ирака, кусок Сирии - и объявили, что это Исламское государство», - добавил Н.Назарбаев.
В результате, как отметил Президент, количество беженцев достигло 65 миллионов, сотни тысяч людей погибли, в Сирии разбомблено богатство всего человечества.
«Знаете или нет, Пальмира в истории существует вместе с пирамидой Гиза. 80 тысяч лет назад там были уникальные памятники человеческой истории. Алеппо тоже упоминается с древних времен. И это все уничтожено. Мы за то, чтобы прекратилась война, потому что это наш ближний сосед, наша торговая площадка, и мы хотим, чтобы в нашем окружении был мир», - заключил Нурсултан Назарбаев.
Анеля Касымова.
Фото: unian.net.
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