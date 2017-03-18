Во Франции обнаружили более 50 кг кокаина в грузовике с детским молоком

Водителей грузовика поместили под стражу. Коробки с сухим молоком были отправлены на экспертизу.

Сотрудники французской таможни обнаружили порядка 53 килограммов кокаина в грузовике, перевозившем коробки с детским молоком. Об этом сообщает телеканал France 3, передает Об этом сообщает телеканал France 3, передает РИА Новости





По данным телеканала, зарегистрированный в Польше грузовик направлялся из Голландии в Испанию. Между основной и "подвесной" крышей грузовика был найден груз кокаина стоимостью более трех миллионов евро. По словам местных властей, этот тип транспортировки довольно редок.





Как сообщает телеканал, эта самая большая удача таможни с начала года.





Водителей грузовика поместили под стражу. Коробки с сухим молоком были отправлены на экспертизу.



