Осадки возможны в субботу в Казахстане
18 марта 2017, 06:00
Местами сохранятся туман и усиление ветра.
С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами сохранятся туман и усиление ветра.
В Алматинской области местами ожидается туман, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман.
В Кызылординской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Актюбинской области днем местами ожидается усиление ветра 18 м/с.
В Алматы днем 1, преимущественно облачно.
В Астане днем -10°, ясно.
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Фото: Сегодня
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