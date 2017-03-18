36 госслужащих-управленцев провалили аттестацию

Высшая аттестационная комиссия протестировала служащих Администрации президента, аппаратов Сената, Мажилиса, директоров областных департаментов, комитетов, министерств и работников акиматов. 973 человека получили положительную оценку.





130 чиновников даже превзошли ожидания экзаменаторов! Их теперь обещают повысить. А вот 36 госслужащих экзамен провалили. Их ждет понижение по карьерной лестнице. Больше всего «двоечников» оказалось в Министерстве по инвестициям и развитию, а также в исполнительных органах Костанайской области.





Во время подготовки к аттестации ведомство выявило и два факта предоставления подложных документов. На этом попались начальник управления автомобильных дорог Астаны и руководитель одного из управлений Мангистауской области.





"Один из служащих поступил по поддельному сертификату о прохождении тестирования для поступления на государственную службу. Одни из руководителей представил поддельный документ во время прохождения службы. Т.е он уже был государственным служащим, он поступил по нормальным документам. Но в ходе прохождения службы он предоставил второй диплом о высшем образовании поддельный", - зам. председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК Айгуль Шаимова.