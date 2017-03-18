Казахстанский боксер-профессионал Залилов одержал вторую победу за март
18 марта 2017, 06:49
На этот раз он дрался в Москве.
Казахстанский боксер Ержан Залилов (7-0-1, 2 КО) одержал седьмую победу на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.
17 марта в Москве он победил Хумоюна Рустамова из Узбекистана (0-2). На протяжении всего боя Залилов владел преимуществом, благодаря чему и выиграл единогласным решением судей.
Для Залилова это был второй бой за март. 11 марта в испанском Бильбао он также решением судей победил никарагуанца Генри Мальдонадо (20-6, 14 КО).
24-летний Залилов родом из Кокшетау, но в данный момент проживает в российской Ухте, где получает высшее образование. Он стал известен широкой публике после российского реалити-шоу "Бой в большом городе" на "Матч ТВ", где он стал одним из самых ярких участников.
Из семи боев в профессионалах Залилов только один провел в Казахстане. Три его поединка состоялись в Испании, а столько же - в России.
Фото: социальные сети
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